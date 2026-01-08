В Черноземье 9 января ожидается снег с дождем при температуре от -1°C до +3°C

В пятницу, 9 января, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода и осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура будет варьироваться от -1°C до +3°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +2°C. Днем — до +3°C.

В Воронеже прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. В темное время суток будет +2°C, днем — +2°C.

В Курске ночью ожидается мокрый снег с дождем при облачной погоде, до +2°C. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь, до +3°C.

В Липецке в течение суток синоптики обещают облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. В темное время суток температура снизится до -1°C, днем поднимется до +1°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, температура составит 0°C. Днем облачность усилится, до +2°C.

В Тамбове в течение суток будет облачная погода с мокрым снегом и дождем. Ночью температура составит -1°C, днем — до +1°C.

Ульяна Ларионова