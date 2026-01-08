Раненого при ударе БПЛА протоирея из Курской области доставляют в Москву

5 января при ударе FPV-дрона пострадал настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоирей Евгений Шестопалов. После проведенной операции его направили в московскую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Господин Хинштейн уточнил, что у протоирея осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног, пострадал левый глаз. Также у него серьезная черепно-мозговая травма. Региональные врачи будут поддерживать связь с коллегами из Москвы, заверил губернатор.

Александр Хинштейн ранее напоминал, что отец Евгений знаком многим жителям Курской области. Он вывозил с опасных территорий суджан и участвовал в доставке гуманитарной помощи по региону. Ездил в приграничные районы области с волонтерскими и духовными миссиями.

Сегодня в областную больницу обратился сын протоирея Лука. 20-летний молодой человек при атаке 5 января получил минно-взрывную и акубаро- травмы. Его госпитализировали.