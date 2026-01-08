В Оренбургской области местная жительница потеряла 39 000 рублей, инвестируя в криптовалюту

В Гае Оренбургской области местная жительница лишилась 39 тыс. рублей, инвестируя в криптовалюту, сообщили в полиции региона.

В дежурную часть обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что она в Telegram познакомилась с неизвестным, который предложил ей дополнительный заработок на инвестициях.

«Далее женщина по указанию неизвестного зарегистрировалась на указанных сайтах и скачала приложения на свой телефон. После чего она приобрела криптовалюту на общую сумму 39 000 рублей. Позднее гайчанка решила вывести заработанную сумму, но сделать этого не смогла. По словам неизвестного, для вывода денежных средств нужно внести дополнительную сумму. Женщина отказалась от дальнейших действий и обратилась в полицию», — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сабрина Самедова