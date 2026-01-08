The Guardian: поставки российского СПГ в Европу увеличились до 76% за 2025 год

Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейские порты увеличились до 76% за 2025 год, сообщила The Guardian. По информации газеты, Россия за год экспортировала более 15 млн т с производства «Ямал СПГ» и заработала €7,2 млрд.

Поставки российского СПГ увеличились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на обещание Брюсселя запретить экспорт к 2027 году. Как уточняет The Guardian, крупнейшим импортером СПГ из России остается Франция — за год в страну поставили более 6 млн т газа. Бельгия за 2025 год импортировала 4,2 млн т СПГ, а Китай — 3,6 млн т топлива.

Как сообщили в издании, 37,3% российского СПГ перевозила британская судоходная компания Seapeak. Великобритания заявила, что в 2026 году планирует ввести запрет на предоставление услуг для судов, перевозящих российский газ, пишет The Guardian.