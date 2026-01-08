Российско-индийский центр здоровья в Татарстане может открыться через два-три года

В Татарстане в ближайшие два-три года может появиться российско-индийский центр здоровья. Об этом ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Центр может быть расположен в Зеленодольске, недалеко от Казани. Инициатива по созданию объекта была выдвинута в октябре 2025 года секретарем министерства AYUSH Индии Раджешем Кумаром Котечи во время бизнес-форума «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность» в Казани.

Он же и отметил, что в Индии есть заинтересованные предприниматели, готовые реализовать проект по созданию курорта традиционной индийской медицины на территории Татарстана.

Реализация инициативы находится на стадии обсуждения. Талия Минуллина подчеркнула, что работа по привлечению инвесторов и подготовке инфраструктуры уже ведется.

