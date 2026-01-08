70 нарушителей запрета на пиротехнику в Волгоградской области ждут штрафы

В Волгоградской области с 25 декабря прошлого года по 7 января этого года зафиксировано около 70 нарушений запрета на продажу и использование пиротехники, сообщили в администрации региона. Всем правонарушителям после составления административного протокола грозят штрафы от 3 тыс. до 1 млн руб.

Рейды по контролю за соблюдением запрета проводятся регулярно сотрудниками полиции, уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления и территориальными административными комиссиями. По информации регионального комитета юстиции, больше всего нарушений выявлено в Волгограде, Михайловке и Котельниковском районе.

Административные штрафы установлены в зависимости от категории нарушителя: гражданам — от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 до 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Запрет на розничную продажу и применение пиротехнических изделий, включая фейерверки, введен в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в праздничный период. Решение было принято на совместном заседании координационного совещания по правопорядку и оперативного штаба. Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Запрет будет действовать до 20 января 2026 года.

