Президент Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X фотографию с изображением национальных символов двух стран — стоящих рядом ягуара и белоголового орлана. Этому предшествовал его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам господина Петро, во время беседы стороны обсуждали разногласия в подходах Штатов к отношениям с Латинской Америкой.

Фото: Gustavo Petro / X

В своем посте Густаво Петро призвал США к миру и глобальной демократии. Он подчеркнул, что давление и применение силы в отношении стран, обладающих природными ресурсами, лишь усиливают мировые риски и усугубляют климатический кризис.

Колумбийский президент добавил, что потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики может быть реализован при инвестициях в $500 млрд.

Заявления Густаво Петро о давлении на другие страны связаны с прошедшей в начале января военной операцией США в Венесуэле. Тогда американский спецназ захватил президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов обвинили в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Дональд Трамп не исключил, что следующая подобная операция может пройти в Колумбии. В ответ господин Петро заявил о готовности страны взять в руки оружие.