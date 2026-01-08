В Ярославской области 9 января ожидаются снегопад и метель

В Ярославской области с 6 утра 9 января прогнозируются сильный снег и метель. Об этом предупредило министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Ожидается ухудшение видимости до 300-800 метров, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, на дорогах — гололедица. Непогода сохранится до утра 10 января, добавили в министерстве.

Вместе с тем в регионе специалисты «Ярэнерго» продолжают устранять последствия прошлых снегопадов. К 12:00 8 января энергетики восстановили электроснабжение более 80% пострадавших потребителей. 48 бригад продолжают работы в труднодоступных местностях Рыбинского и Переславль-Залесского округов.

Алла Чижова