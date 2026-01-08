Прокуратура хочет изъять прибрежный участок в Дзержинске

Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с очередным иском об изъятии земельного участка, частично входящего в водоохранную зону. Надзорный орган просит истребовать из незаконного владения администрации Дзержинска и ООО «Стальинжиниринг» территорию площадью около 5 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, она расположена на левом берегу реки Совец в курортном поселке Желнино.

Ранее этот прибрежный земельный участок выделялся под размещение объектов некапитального строительства для организации летнего отдыха, включая лодочную станцию. В феврале 2026 года нижегородский арбитражный суд начнет рассматривать заявление прокуратуры об истребовании этой земли в пользу Российской Федерации.

Администрация Дзержинска еще в 2005 году предоставила этот участок в долгосрочную аренду компании «Монолит» под рекреационные цели. В 2013 году он был переуступлен ООО «Стальинжиниринг» предпринимателя Кирилла Капитанова. В прошлом году дзержинские власти пытались расторгнуть договор с арендатором и вернуть территорию, указывая, что на ней были незаконно построены объекты капитального строительства – два гостевых дома на фундаменте.

Однако «Стальинжиниринг» предоставил доказательства, что снес эти строения (в 2024 году один из соседей по суду обязал арендатора демонтировать объекты и металлический забор, мешающий свободному проходу граждан к реке). Поэтому суд отказал КУМИ Дзержинска в досрочном разрыве арендных отношений и возврате прибрежного участка.

Иван Сергеев