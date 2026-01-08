На ВДНХ в Москве столкнулись трамвай и электробус

На Продольном проезде на северо-востоке Москвы (ВДНХ) произошло столкновение электробуса и трамвая. По информации «МК» и Telegram-канала 112, пострадали пять человек. Источник агентства «Москва» сообщил об одном пострадавшем.

В сообщении 112 уточняется, что при ЧП трамвай сошел с рельсов. Авария случилась у главного входа ВДНХ. Среди пострадавших, по данным «МК», — водители обоих транспортных средств, а также трое пассажиров электробуса. Двое из них госпитализированы, остальные будут лечиться амбулаторно. Одной из доставленных в больницу, утверждает 112, была 12-летняя девочка. Она получила перелом и ушибы.

Из-за аварии задерживаются трамваи трех маршрутов. На месте работают экстренные службы.