В Петербурге нашли дрифтера с видео из сети, он отказался от медосвидетельствования

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который устроил опасные маневры на парковке одного из торговых комплексов Санкт-Петербурга и выложил запись в интернет. Нарушителем оказался 23-летний житель города, сообщили в ведомстве.

В отношении молодого человека составили административные протоколы. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Авто поместили на спецстоянку.

Артемий Чулков