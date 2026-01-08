В подмосковном Монино загорелся торговый центр на площади 400 кв. м

Пожар вспыхнул в торговом центре в подмосковном Монино. Огонь охватил площадь в 400 кв. м, его удалось локализовать. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Речь идет о ТЦ на ул. Комсомольской, стр. 11. Как уточнили РБК в пресс-службе, информация о возгорании в сети магазинов Fix Price поступила в МЧС сегодня утром. Пожар начался на втором этаже здания.

Ликвидация открытого горения продолжается.