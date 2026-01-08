Беспилотник ударил по танкеру под флагом Палау у берегов Турции в Черном море

Беспилотник ударил по нефтяному танкеру Elbus под флагом Палау у берегов турецкого города Кастамону в Черном море, сообщила газета Ortadou Gazetesi. Источник атаки не установлен.

По данным издания, при атаке была повреждена верхняя часть танкера. Предварительно, члены экипажа не пострадали. Судно буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности.

Военно-морские силы Турции изучают характер нападения и отслеживают ситуацию с безопасностью в регионе. Как уточнили в газете, технические исследования в порту позволят установить источник атаки и масштаб повреждений.