На ремонт дороги «Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск — Малые Коснары — Мерешпоси» в Чебоксарском районе Чувашии выделили 66 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Чувашии на ремонт дороги «Кугеси — Атлашево — Мерешпоси» выделили 66 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит выровнять дорожное покрытие, провести укладку асфальтобетона и укрепить обочины. Работы будут вестись в два этапа: в 2026 году и с 1 апреля по 15 июля 2027 года.
Источником финансирования являются средства республиканского бюджета и бюджета муниципального округа.