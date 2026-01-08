На ремонт дороги «Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск — Малые Коснары — Мерешпоси» в Чебоксарском районе Чувашии выделили 66 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на ремонт дороги «Кугеси — Атлашево — Мерешпоси» выделили 66 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии на ремонт дороги «Кугеси — Атлашево — Мерешпоси» выделили 66 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выровнять дорожное покрытие, провести укладку асфальтобетона и укрепить обочины. Работы будут вестись в два этапа: в 2026 году и с 1 апреля по 15 июля 2027 года.

Источником финансирования являются средства республиканского бюджета и бюджета муниципального округа.

Влас Северин