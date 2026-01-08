В Белгородской области скончался раненый при атаке ВСУ мирный житель

23 декабря атаке ВСУ подверглось село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. При ударе дрона по автомобилю был тяжело ранен мужчина. Накануне стало известно о его смерти в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Господин Гладков выразил соболезнования родным погибшего. Он также рассказал о новых атаках на округ. При ударе беспилотника поврежден автомобиль. Всего за прошедшие сутки в округе сбиты два БПЛА.