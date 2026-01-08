Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как выбрать домашнюю одежду для сна и дома.

На каникулах и в праздники иногда хочется провести весь день в пижаме, просто побыть дома в комфортной одежде. Но, разумеется, должно быть комфортно и красиво. Если говорить о действительно хорошем варианте, который работает и как пижама, и как лоундж-веар, есть несколько брендов, из ассортимента которых можно смело выбирать эти варианты.

Eres — французский бренд, принадлежащий группе Chanel. Лаконично, с хорошим кроем и материалами. Их пижамы и лоундж-комплекты выглядят очень сдержанно, без принтов и декора, но именно за счет этого кажутся дорогими и продуманными. Это вариант для тех, кто ценит спокойный, чистый люкс.

Olivia von Halle — совершенно другой подход. Это британская марка, которая сделала шелковую пижаму модным объектом. Яркие принты, контрастная окантовка, классический пижамный крой и плотный качественный шелк. Именно Olivia von Halle часто попадает в обзоры Vogue как пример пижамы, которая выглядит как полноценный образ, а не просто одежда для сна, и которую носят не только дома.

La Perla — итальянский бренд, выпускающий пижамы из тонкого шёлка с элегантным кроем и нередко кружевом.

Lunya — бренд менее известный широкой аудитории, но уже регулярно появляющийся в обзорах модных журналов. Их фишка — washable silk, то есть шелк, который можно стирать в машинке, и очень практичные, простые фасоны. Это современный вариант люксовой пижамы для тех, кто хочет максимум комфорта без сложного ухода.

