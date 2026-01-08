Мишустин поручил проработать финансирование инноваций в АПК
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по финансированию проектов, связанных с инновациями в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ответственными за реализацию поручения назначены Минсельхоз, Минфин и Минобрнауки. Предложения по этому поводу необходимо предоставить до 29 апреля.
Кроме того, до 18 мая указанным ведомствам необходимо проработать механизм, при котором часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, можно было направить на финансирование новых исследований.