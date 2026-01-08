Мишустин поручил проработать финансирование инноваций в АПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по финансированию проектов, связанных с инновациями в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ответственными за реализацию поручения назначены Минсельхоз, Минфин и Минобрнауки. Предложения по этому поводу необходимо предоставить до 29 апреля.

Кроме того, до 18 мая указанным ведомствам необходимо проработать механизм, при котором часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, можно было направить на финансирование новых исследований.