Российская армия поразила объекты энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ

Российские военнослужащие ударили по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетики и портовой инфраструктуры Украины в 152 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также под удар вооруженных сил России попали места сборки и хранения БПЛА. К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Накануне российская армия поразила места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ дальнего действия, а также склады боеприпасов и военного имущества.