Сальдо сообщил о попытке пролета более 70 БПЛА над Херсонской областью

В ночь на 8 января была 70 беспилотников ВСУ пытались пролететь через Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Как написал господин Сальдо, силы ПВО войск группировки «Днепр» отразили атаку. По его словам, над Херсонской областью уничтожены 18 беспилотников. Остальные БПЛА сбиты средствами ПВО других регионов. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет, добавил губернатор.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск сегодняшнего дня средства ПВО уничтожили 66 беспилотников ВСУ над регионами России.