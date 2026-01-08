В Челябинске закроют движение через мост по улице Черкасской

В Металлургическом районе Челябинска 10 и 11 января будут временно закрывать движение по мосту на улице Черкасской. Там планируют расчищать проезд от снега, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будут закрывать с 1:00 до 5:00 часов на участке от остановки «ТК Северный» до улицы Калмыкова.

Объехать закрытый участок в это время можно будет по двум маршрутам: Свердловский тракт – улица Северный Луч – улица Хлебозаводская или Свердловский тракт – улица Дубравная – улица Богдана Хмельницкого – улица Сталеваров.