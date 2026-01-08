Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как качественная окружающая среда стала обязательной опцией в высокобюджетных проектах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Потенциальные клиенты сегмента жилой недвижимости премиум-класса все чаще обращают внимание на концепции благоустройства новых жилых комплексов. В крупной российской поисковой системе количество запросов с ключевыми словами «благоустройство территории» за пять лет возросло на четверть. Эксперты компании Colliers и бюро Gafa выделили основные тренды в благоустройстве территории высокобюджетных проектов.

По оценкам игроков рынка недвижимости, для 60% покупателей квартир в новостройках одним из наиболее важных факторов при выборе стало наличие благоустроенной территории. В премиальном сегменте запросы будущих резидентов постоянно повышаются, а качественная окружающая среда стала обязательной опцией, отмечают эксперты.

За пять лет поменялся выбор растений для благоустройства двора-сада. Стало меньше жилых комплексов с растениями, способными вызывать аллергию: березами, тополями, полевым кленом. Раньше они встречались в 20% премиальных комплексов Москвы, теперь их можно найти не более чем в 5% проектов. Сейчас предпочтение отдается хвойным растениям. По оценкам архитекторов, пять лет назад средняя стоимость обустройства квадратного метра приватного двора в премиальном сегменте составляла от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Сейчас стоимость — около 45 тыс. руб.

Ключевым трендом на ближайшие пять лет, вероятно, станет экологическая осознанность и масштабное возвращение природы в город, полагают эксперты. В ответ на устремленную ввысь архитектуру ландшафтный дизайн будет создавать гармоничные и спокойные зеленые пространства. Это напрямую повлияет на проекты: площадь и качество озеленения во дворах премиальных жилых комплексов будут только расти.

Светлана Бардина