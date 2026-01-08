Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении вертолета в Пермском крае

Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

По версии следствия, днем 7 января 2026 года частный вертолет «Robinson», совершая несанкционированный полет на низкой высоте, совершил столкновение с металлическим тросом, предназначенным для функционирования горнолыжного оборудования на территории базы отдыха «Ашатли Парк». В результате столкновения вертолета с воздушным объектом и последующего падения с высоты на снежную поверхность он получил серьезные технические повреждения, и два человека, находившихся на борту, погибли.

Как говорится в сообщении, причиной транспортного происшествия могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, также рассматривается версия о возможной технической неисправности вертолета.

Следователями СК России на транспорте проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, привлечены специалисты в области авиации, допрашиваются свидетели, будет назначен ряд экспертиз.