Танкер перехватили оперативно

В Белом доме назвали танкер Marinera частью «теневого флота» Венесуэлы. Экипаж должен предстать перед судом. В Министерстве иностранных дел России в свою очередь потребовали соблюдать права и интересы россиян, находящихся на борту Marinera. Американские военные утверждают, что танкер задержали на основании ордера федерального суда в рамках санкций против венесуэльской нефти. В операции по перехвату судна, как уточняется, принимали участие и британские военные. В Минюсте США сообщили, что в декабре 2025-го танкер ушел от досмотра в Карибском море, после чего сменил название и флаг. Такие действия в Вашингтоне считают фиктивными и не признают российскую юрисдикцию над судном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters

Что известно о судне Marinera:

Танкер Marinera, ранее носивший название Bella 1, подпал под санкции США в 2024 году. Судно включили в список из-за предполагаемого участия в «теневом флоте» — перевозящем нефть в обход ограничений. Впервые Береговая охрана США попыталась остановить танкер в декабре 2025 ода у берегов Венесуэлы. Экипаж отказался пустить американских инспекторов, развернул судно и ушел от погони. После этого танкер взял курс на северо-восток. Как сообщает CNN, несколько дней за ним наблюдали патрульные самолеты ВМС США. Они вылетали с британской базы Милденхолл (RAF Mildenhall) и вели слежение до момента предполагаемого захвата. Во время преследования на корпусе судна появилось изображение российского флага. Вскоре Marinera было внесено в российский реестр. Москва направила США ноту с требованием прекратить преследование. Вашингтон отказался признать российскую принадлежность судна и продолжил операцию. На фоне этих событий США усилили военное присутствие в Великобритании. Больше десятка самолетов прибыло на авиабазы Фэрфорд (Fairford) и Лейкенхит (Lakenheath) с 3 по 5 января.

Как сообщили в Минтрансе России, инцидент произошел 7 января около 15:00. Десантники высадились на судно в открытом море в нейтральных водах. После этого связь с танкером прервалась. Marinera получила временное разрешение ходить под флагом России 24 декабря. Как отметили в ведомстве, никто не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Задержание танкера осудили в МИД Китая. По словам представителя министерства, арест судов других стран в нейтральных водах — серьезное нарушение международного права.

Действия Вашингтона создают опасный прецедент для российских судовладельцев, говорит гендиректор компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Около 20 лет назад в Персидском заливе американским спецназом был захвачен танкер "Волгонефть-147" с российской нефтью. Но дело закончилось тем, что его транспортировали в Оман, и судовладельца, и нефть отпустили. Тогда хватило заявлений из МИД РФ, активно подключился и Минстранс России. Сейчас совершенно другое время, границы устанавливаются только по принципу "кто сильнее, тот и прав". Захват Marinera — опасный прецедент.

Санкции лишь ограничивают ведение дел с субъектом, но нигде не сказано, даже в американском законодательстве, что можно захватывать и применять силу для того, чтобы препятствовать другим субъектам вести дела с санкционными компаниями.

Можно, наверное, подавать жалобы, нанимать адвокатов, какие-то действия производить по защите своих интересов в юрисдикции США, но я боюсь, что огромные деньги будут потрачены безрезультатно. Здесь больше работа Министерства иностранных дел. И это подтверждает истину, что присутствие военного флота должно быть как можно шире во многих частях света для того, чтобы таких инцидентов избегать в будущем».

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также заявила, что задержание стало частью давления на нарушителей санкционного режима. «Мировые преступники, будьте начеку. Вы можете бежать, но вам не спрятаться»,— подчеркнула она. Впрочем, инцидент с танкером Marinera вряд ли скажется на российско-американских отношениях, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Здесь в первую очередь можно констатировать некое символическое поведение американской стороны, которая, с одной стороны, идет на сближение с Москвой. Мы знаем, что Трамп во многом позитивно относится к Кремлю, но, с другой, мы видим, что и в случае с Венесуэлой, и в случае с танкером есть некие острые моменты, когда США показывают, кто здесь главный. Что будет с экипажем? Это зависит от того, какое гражданство у матросов. Понятно, что МИД России будет оказывать консульскую поддержку, но насколько она будет эффективна, покажут ближайшие недели.

Инцидент с танкером не особенно скажется на российско-американских отношениях, поскольку для Москвы принципиально важна благожелательность Вашингтона по вопросу российско-европейских отношений, которые тоже сейчас переживают не лучшие времена. Учитывая, что Соединенные Штаты тоже находятся в некоем клинче с Европейским союзом, это для России гораздо важнее, нежели судьба отдельного танкера, который только что сменил флаг».

Американские власти также задержали танкер Sophia, который связывают с венесуэльскими поставками. Судно перехватили в водах Карибского бассейна. В Белом доме позднее заявили, что оно не принадлежит какой-то конкретной стране.

Андрей Дубков, Егор Парфенов