На площади Куйбышева в Самаре сегодня выступят самарские фигуристы

Самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева с ледовой программой, сообщили в администрации Самары.

«Сегодня, 8 января, во Всероссийский день фигурного катания на коньках, на площади Куйбышева жителей и гостей города ждет ледовая программа от самарских спортсменов-фигуристов», — говорится в сообщении.

Свое мастерство покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.

Главный партнер проекта — Самарская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».

Новогоднее представление начнется в 19:00 (MSK+1) на большом ледовом катке со стороны ул. Вилоновской.

Сабрина Самедова