На трассе Пермь-Березники произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня на 173 км автодороги Пермь – Березники произошло ДТП с участием автобуса маршрута №802 «Соликамск – Пермь» и автомобиля «Газель», сообщает министерство транспорта Пермского края. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Водитель автобуса получил незначительные травмы. За пассажирами отправлен резервный автобус.
Фото: Министерство транспорта Пермского края
По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. На месте ДТП работает экипаж ГИБДД.
Сейчас движение по автомобильной дороге Пермь – Березники временно запущено в реверсивном режиме.