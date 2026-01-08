На трассе Пермь-Березники произошло ДТП с участием автобуса

Сегодня на 173 км автодороги Пермь – Березники произошло ДТП с участием автобуса маршрута №802 «Соликамск – Пермь» и автомобиля «Газель», сообщает министерство транспорта Пермского края. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Водитель автобуса получил незначительные травмы. За пассажирами отправлен резервный автобус.

По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. На месте ДТП работает экипаж ГИБДД.

Сейчас движение по автомобильной дороге Пермь – Березники временно запущено в реверсивном режиме.