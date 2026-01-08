В Карелии возбудили дело из-за крушения судна с пятью пассажирами

В Республике Карелия опрокинулось маломерное судно с пятью пассажирами, они получили телесные повреждения. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, авария произошла 6 января в ходе коммерческой прогулки с острова Кижи Медвежьегорского района в акваторию Онежского озера. В районе Лингоострова судно врезалось в берег и перевернулось.

Предварительно, причиной происшествия стал обрыв троса газа. Следствие устанавливает точные причины и условия, а также ответственных за случившееся.

Артемий Чулков