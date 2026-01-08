В Астраханской области на пожаре погиб местный житель
Пожар произошел в селе Никольском этой ночью. Загорелся жилой дом на улице Кириллова. На месте происшествия обнаружили тело 45-летнего местного жителя, сообщили в региональном МЧС.
Пожар в Никольском унес жизнь астраханца
Фото: МЧС Астраханской области
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера через четыре минуты после полуночи. На место оперативно прибыли четверо пожарных и две единицы техники. Площадь возгорания составила 56 кв. метров.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.