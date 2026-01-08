Средний срок автокредита в Башкирии в ноябре 2025 года составил более 6 лет

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2025 года средний срок автокредитов в Башкирии составил 6,13 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в ноябре 2024 года — 5,51 лет).

Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах был отмечен в Краснодарском (6,41 лет) и Ставропольском (6,28 лет) краях, а также в Волгоградской (6,19 лет), Тюменской (6,18 лет) и Новосибирской (6,16 лет) областях.

Наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,26 лет) и Санкт-Петербург (5,34 лет).

Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в ноябре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была зафиксирована в Москве (+15,1%), Самарской области (+14,0%), Санкт-Петербурге (+13,9%), Краснодарском крае (+12,6%) и Нижегородской области (+11,7%).

Олег Вахитов