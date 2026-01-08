Уральский полпред Артем Жога в каникулы совершил больше 80 спусков на горных лыжах

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога новогодние каникулы провел на горнолыжном курорте «Абзаково», где совершил больше 80 спусков на горных лыжах. «Покорил даже самые крутые склоны. В общей сложности накатал по горам более 120 км»,— написал он в своем telegram-канале.

Господин Жога подчеркнул, что выбор в пользу «Абзаково» был неслучайным — «ровно 23 года назад здесь отдыхал президент России Владимир Путин».

Алексей Буров