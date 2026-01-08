У региона отсудили земельный участок под застройку в районе Щелоковского хутора.

Прокуратура в суде признала отсутствующим право собственности минимущества Нижегородской области на земельный участок площадью чуть более 1 га у деревни Кузнечиха в Советском районе Нижнего Новгорода. Мотивировка судебного решения пока не опубликована.

По данным публичной кадастровой карты, участок расположен по соседству с третьим озером Щелоковского хутора. Его кадастровая стоимость составляет 148,9 млн руб., вид разрешенного использования этой территории — для комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», через земельный участок протекает Кузнечихинский ручей. Берега водного объекта находятся в федеральной собственности и по закону не могут отчуждаться и застраиваться. Иск к областному министерству был подан в интересах Российской Федерации. Изначально нижегородская прокуратура просила истребовать у региона спорный участок, но затем скорректировала требования относительно прав на землю, с чем и согласился арбитражный суд.

Иван Сергеев