Жители семи районов Ростова-на-Дону остались без водоснабжения

В Ростове-на-Дону приостановили холодное водоснабжение в семи районах из-за аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без воды остались жители территорий в границах переулка Ясный — улицы Авиапромовская — улицы Вселенная — улицы Обсерваторная, а также садоводческих товариществ «Союз», «Аэро», «Зодчий», «Гамма», «Юг», «Техмонтаж», «Победа» и поселков Темерницкий и Нижнетемерницкий. Кроме того, водоснабжение отключили на улице 2-я Кольцевая от Мадояна до Ясной, улице Кручинина и переулке Рыбный. Без воды остались также жители района от переулка Крепостной до улицы Петровской, Богатяновского спуска и улицы Станиславского.

Восстановить водоснабжение планируют к 17:00.

Константин Соловьев