СКА поиграл на нервах зрителей

Хоккеисты СКА начали год с победы, обыграв в чемпионате КХЛ тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:4. Игра, прошедшая в Ледовом дворце, запомнилась перепадами и неожиданной развязкой, когда петербуржцы упустили, казалось бы, добытую победу, но в овертайме все-таки вернули свое.

СКА начал выступления в 2026 году позже других команд КХЛ: таковы особенности календаря. Перерыв между матчами составил больше недели (30 декабря армейцы обыграли «Шанхайских драконов» на «СКА Арене» 3:2), и было трудно предположить, как он отразится на игроках. Особенно с учетом праздничных мероприятий. «Лада», которая замыкает турнирную таблицу на «Западе», быстрее поймала ритм в Ледовом, и на 8-й минуте Андрей Алтыбармакян, воспитанник петербургского хоккея, открыл счет. Шайба попала ему в шорты после броска партнера и отскочила в сетку. У голкипера армейцев Сергея Иванова не было шансов среагировать. Удержать преимущество до первой сирены гости не сумели, так как схватили удаление, и Рокко Гримальди, форвард СКА, после розыгрыша поразил ближний угол.

Тройка легионеров, в которой компанию Гримальди составили канадцы Джозеф Бландизи и Брендэн Лайпсик, вообще выглядела у петербуржцев в первой половине встречи самой живой. Наверное, они не так налегали на салаты и на все остальное в новогоднюю паузу. Не случайно Гримальди во втором периоде вывел СКА вперед, получив пас от Николая Голдобина. Так хозяева реализовали еще одно большинство — когда действовали впятером против троих соперников. А перед самым свистком на перерыв цели достиг бросок в «девятку» самого Голдобина. Он добавил заброшенную шайбу к двум результативным передачам. В этот момент показалось, что игра сделана.

Однако в третьем периоде волжане перешли к активным действиям и стали создавать у ворота СКА момент за моментом. Сказалось, что они уже поймали игровой тонус и размяли мышцы в первые дни января. До матча с армейцами «Лада» успела сыграть в Череповце против «Северстали» и в Петербурге против «Шанхайских драконов» и, хотя обе дуэли проиграла (2:4 и 2:3), доведя количество поражений подряд до шести, без боя не сдалась. Вот и в дуэли со СКА тольяттинцы нашли в себе дополнительные резервы. Их форвард Томаш Юрчо после многочисленных спасений Иванова сократил счет до минимума на 50-й минуте — 2:3. Армейцам повезло, что спустя шесть минут гости оставили неприкрытым в своей зоне защитника СКА Егора Савикова и тот, получив передачу от Марата Хайруллина, поразил незащищенный угол ворот. Снова показалось, что интрига в матче исчерпана: до финальной сирены оставалось четыре минуты. Однако в оставшееся время игроки «Лады» еще дважды «распечатали» Иванова. Причем два гола разделили 55 секунд.

Овертайм сулил непредсказуемую развязку, так как команды играли в формате «три на три», и, хотя у гостей осталось больше сил, у СКА — игроки выше классом. Все решила ошибка того же форварда «Лады» Юрчо, который нарушил правила на 27-й секунде, оставив своих партнеров в меньшинстве. Армейцы покатали шайбу в чужой зоне, и Голдобин, выведенный на бросок, поразил дальний угол. Это был лучший матч форварда с того момента, как он перешел в СКА из московского «Спартака» (это случилось летом). Голди, как называет Голдобина главный тренер СКА Игорь Ларионов, в итоге завершил встречу с показателем 2 + 2, чего с ним в этом сезоне не случалось.

На пресс-конференции Ларионов говорил, что таких сценариев, когда победа уходит из-под носа под занавес матча, лучше бы избегать, зато зрители получили незабываемые эмоции и увидели все то, чем славен хоккей. Даже вспомнил легендарные «зарубы» между сборными СССР и Канады в конце восьмидесятых. Наставник СКА также посетовал на неровный календарь, дав понять, что лучше проводить матчи с одинаковыми интервалами: тогда легче добиваться от игроков того, что они могут и умеют. Именно такой бесперебойный календарь ждет армейцев до финиша чемпионата. Сейчас они занимают седьмое место в Западной конференции, имея одинаковое количество очков со «Спартаком» и опережая ближайшего преследователя — «Шанхайских драконов» — на шесть очков. При этом у СКА еще две игры в запасе. Следующий матч армейцы проведут 10 января против «Металлурга» в Магнитогорске.

Кирилл Легков