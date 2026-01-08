В Чувашии за день в двух ДТП погибли два пешехода

За сутки в Чувашии произошли два смертельных наезда на пешеходов на трассах в Шемуршинском и Шумерлинском округах. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

7 января около 19:00 на 117 км автодороги А-151 водитель Ford Focus совершил наезд на женщину, шедшую по проезжей части вне населенного пункта. Пешеход погибла на месте. В тот же день в 19:10 на 84 км автодороги «Чебоксары – Сурское» водитель маршрутного автобуса сбил мужчину, шедшего по середине проезжей части. Он также скончался на месте.

Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения с отрицательным результатом.

Влас Северин