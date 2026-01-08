Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Красноармейском в ДТП погиб водитель иномарки

Сегодня утром в Красноармейском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Обстоятельства устанавливают сотрудники региональной Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

По предварительным данным, около 9 утра возле поворота на г. Красноармейск столкнулись «ГАЗель» под управлением мужчины 1986 года рождения и Audi. За рулем последнего был мужчина 1998 года рождения.

В результате ДТП водитель Audi погиб. Водителя отечественного автомобиля доставили в медицинское учреждение.

Марина Окорокова