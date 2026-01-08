Ярославский цирк сообщил о незаконном катании на лошадях на улице Свободы

В Ярославле около здания цирка на улице Свободы оказывают незаконные услуги: катание на лошадях, фото с птицами и ростовой куклой. Соответствующее обращение цирк опубликовал в своих соцсетях.

Фото: Ярославский цирк, Вконтакте

«Ярославский государственный цирк информирует вас, что не несет ответственность за оказываемые услуги за пределами цирка. В случае получения травмы или контактного заболевания от животного вам необходимо обратиться непосредственно к исполнителю. А кто он, исполнитель? Это неизвестно ни нам, ни вам»,— указывается в сообщении.

Ранее в мэрии Ярославля сообщали, что конные прогулки в городе разрешены только в одном месте — в сквере около Театра юного зрителя. В других местах катание запрещено. «Факт незаконной предпринимательской деятельности предусматривает уголовную ответственность»,— добавляли в мэрии.

Алла Чижова