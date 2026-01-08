В МГЮА напомнили о правилах предоставления студентам вопросов для экзамена

Студенты могут обращаться в администрацию вуза, если преподаватель отказывается предоставлять им экзаменационные вопросы. За это преподавателю грозит увольнение. Об этом сообщила начальник учебно-методического управления Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Ирина Комерова.

Преподаватели вуза должны отправлять студентам перечень вопросов для подготовки к экзамену при наличии у учебного заведения соответствующих нормативных документов. Вопросы также могут быть примерными.

«Доступ к перечню вопросов, несомненно, должен обеспечить преподаватель, который также заинтересован в качественной подготовке студентов к аттестации»,— уточнила госпожа Комерова в интервью ТАСС.

При отказе от предоставления вопросов преподавателю могут сделать замечание. Также ему грозит выговор или увольнение. Работодатель имеет право принять соответствующие меры из-за нарушения требований локальных нормативных актов.

Как отметила Ирина Комерова, в нормативных актах вуза также может быть указано определенное время, отведенное на подготовку к экзаменам и зачетам. По ее словам, своевременная подготовка имеет принципиально важное значение для студентов.