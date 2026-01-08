Пермский бизнесмен стал фермером

ИП из Мордовии Всеволод Юшков, имеющий бизнес в Перми стал главой крестьянско-фермерского хозяйства «Русский лес». Согласно открытым базам, предприниматель зарегистрировал КФК в Перми по адресу: ул. Окулова, 5, то есть по адресу принадлежащему ему бывшему клубу Пермского ракетного училища. Разрешенный вид деятельности КФК - Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. Партнером господина Юшкова по КФК стала Ольга Юшкова.

Господин Юшков владеет крупной недвижимостью в Перми, в частности, зданием бывшего хлебокомбината № 1 на ул. Окулова, а также рядом сетевых активов. Стоит отметить, что господин Юшков уже является учредителем пермского ООО «Русский лес».