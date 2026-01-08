Володин анонсировал инициативы по совершенствованию миграционной политики РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о разработке нескольких законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики в России. Среди ключевых изменений — сокращение срока обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, прибывших в страну более чем на три месяца, с 90 до 30 дней. Это изменение вступит в силу при принятии соответствующих законов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Медицинские учреждения будут обязаны передавать информацию о выданных заключениях в МВД, а в случае выявления инфекционного заболевания — уведомлять Роспотребнадзор для оперативной депортации. За уклонение от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность, включая штраф и возможное выдворение из страны по решению суда, уточнил господин Володин в Telegram-канале.

Планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и распространение официальных документов, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в России.