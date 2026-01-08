В центре Верещагино Пермского края произошло аварийное отключение электроэнергии

В центре Верещагино Пермского края повреждены линии, осуществляющие электроснабжение населенного пункта, сообщает в своем телеграм канале глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев. В связи с этим в центрально части города произошло аварийное отключение электроэнергии. Причины повреждения сетей не уточняются. Сколько домов осталось без света также неизвестно. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ