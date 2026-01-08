Суд отменил предписание об отмене закупки на вывоз отходов со строек метро Петербурга
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительными решение и предписание петербургского УФАС, фактически обязывающие АО «Метрострой Северной столицы» (МСС) аннулировать закупку на вывоз отходов при строительстве новых станций метро. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Спор возник вокруг закупки, размещенной в июле 2024 года на площадке «Фабрикант». По условиям конкурса с начальной ценой 19,9 млн рублей, подрядчик должен был вывозить отходы IV–V классов опасности, образующиеся при строительстве Лахтинско-Правобережной линии (участок от станции «Спасская» до станции «Морской фасад»). Жалобу в УФАС подало ООО «Экоград».
Компания указывала на объединение в одном лоте отходов требующего лицензии IV класса и не требующего ее V класса. Кроме того, в жалобе говорится, что заказчик выбрал неправомерный способ проведения неконкурентной закупки. Антимонопольное ведомство признало претензии обоснованными и фактически потребовало аннулировать процедуру, однако МСС обжаловал это решение в арбитраже.
Суд поддержал позицию МСС, указав, что на строительных площадках образуются смешанные потоки отходов IV–V классов, а условия городской застройки не всегда позволяют их разделять на месте, поэтому исполнитель выполняет полный цикл работ по сбору, вывозу и дальнейшему обращению с отходами. В документации также было закреплено требование о наличии лицензии на деятельность с отходами I–IV классов опасности.
Ранее УФАС уже рассматривало схожую жалобу «Экограда» на объявленный МСС в марте 2024 года запрос котировок на вывоз и утилизацию отходов IV–V классов при строительстве Невско–Василеостровской линии. Тогда предписание антимонопольного органа также было отменено судом.