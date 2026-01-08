Суд отменил предписание об отмене закупки на вывоз отходов со строек метро Петербурга

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительными решение и предписание петербургского УФАС, фактически обязывающие АО «Метрострой Северной столицы» (МСС) аннулировать закупку на вывоз отходов при строительстве новых станций метро. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спор возник вокруг закупки, размещенной в июле 2024 года на площадке «Фабрикант». По условиям конкурса с начальной ценой 19,9 млн рублей, подрядчик должен был вывозить отходы IV–V классов опасности, образующиеся при строительстве Лахтинско-Правобережной линии (участок от станции «Спасская» до станции «Морской фасад»). Жалобу в УФАС подало ООО «Экоград».

Компания указывала на объединение в одном лоте отходов требующего лицензии IV класса и не требующего ее V класса. Кроме того, в жалобе говорится, что заказчик выбрал неправомерный способ проведения неконкурентной закупки. Антимонопольное ведомство признало претензии обоснованными и фактически потребовало аннулировать процедуру, однако МСС обжаловал это решение в арбитраже.

Суд поддержал позицию МСС, указав, что на строительных площадках образуются смешанные потоки отходов IV–V классов, а условия городской застройки не всегда позволяют их разделять на месте, поэтому исполнитель выполняет полный цикл работ по сбору, вывозу и дальнейшему обращению с отходами. В документации также было закреплено требование о наличии лицензии на деятельность с отходами I–IV классов опасности.

Ранее УФАС уже рассматривало схожую жалобу «Экограда» на объявленный МСС в марте 2024 года запрос котировок на вывоз и утилизацию отходов IV–V классов при строительстве Невско–Василеостровской линии. Тогда предписание антимонопольного органа также было отменено судом.

Артемий Чулков