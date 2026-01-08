Пензенская область развивает систему информационного сопровождения инвесторов

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области совместно с АО «Корпорация развития Пензенской области» продолжает развивать систему информационно-аналитического сопровождения инвесторов. Ключевым элементом инициативы является ведение региональной инвестиционной карты, сообщили в ведомстве.

В Пензенской области ведут региональную инвестиционную карту

Фото: Инвесткарта РФ В Пензенской области ведут региональную инвестиционную карту

Фото: Инвесткарта РФ

Цель проекта — повышение прозрачности процессов привлечения инвестиций. Инвесторы могут получить информацию о свободных площадках, состоянии инфраструктуры и механизмах государственной поддержки. В регионе насчитывается около 200 объектов, включая 110 земельных участков и 90 зданий и сооружений, готовых к использованию или требующих минимальной реконструкции.

Среди площадок выделяются территории опережающего развития — ТОР «Заречный» и ТОР «Сердобск». На них инвесторам предоставляются налоговые преференции и упрощенный порядок администрирования. Для поддержки проектов разработан пакет из более чем 20 инструментов, включая субсидии, льготное кредитование, налоговые и тарифные льготы, а также консультационную помощь.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственных приоритетов, направленных на создание конкурентных условий для привлечения инвестиций. Цель — укрепление экономического потенциала Пензенской области.

Марина Окорокова