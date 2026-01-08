В 2026 году в Удмуртии отремонтируют 57 дорожных объектов

В 2026 году в Удмуртии запланирован ремонт 57 дорожных объектов регионального и межмуниципального значения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, общая протяженность ремонтов составит почти 95 км.

Продолжится реконструкция дороги Ижевск—Аэропорт длиной 3,1 км. Также капитально будут отремонтированы сразу 12 дорожных объектов. Четыре из них — дороги регионального значения, и восемь — участки дорог в Малопургинском, Вавожском, Увинском, Можгинском и Воткинском районах республики. Общая протяженность капитально отремонтированных дорог составит 17,9 км.

На ремонт встанут оставшиеся 44 дорожных объекта. Региональных в их числе пять. Это дороги Игра—Глазов в Балезинском районе, Камбарка—граница Пермского края в Камбарском районе, Окружная города Ижевска в Завьяловском районе, Объездная города Воткинска в Воткинском районе и Ижевск—Ува в Увинском районе. Все они входят в опорную сеть, которая связывает Удмуртию с соседними регионами.

«Общая протяженность этих дорог составляет почти 50 км. Это хорошая цифра для нас, поскольку на конец 2025 года доля дорог в нормативе, входящих именно в опорную сеть нашего региона, превышает 89%. То есть мы в 2026 году этот показатель еще улучшим»,— прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Торги на выполнение дорожных работ уже проводятся, и новый дорожный сезон планируется начать в конце апреля — начале мая 2026 года.

Анастасия Лопатина