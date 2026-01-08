Четыре российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Волгограда, Сочи, Краснодара (Пашковский) и Геленджика возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры ограничений были введены в связи с режимом беспилотной опасности в Волгоградской области и Краснодарском крае. Аэропорт Волгограда возобновил работу в 06:10 мск, сочинский аэропорт — в 07:14 мск, а аэропорты Краснодара (Пашковский) и Геленджика — в 09:04.

В период действия ограничений в аэропорту Волгограда на запасной аэродром отправили три самолета. Еще одно воздушное судно “ушло” на запасной аэродром из сочинского аэропорта. По словам господина Кореняко, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня Минобороны сообщило, что в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января силы ПВО уничтожили 66 беспилотников над регионами России. 11 из них сбиты над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью.