Опубликован график расчистки снега в Ижевске на до 12 января

В ночь с 8 на 9 января расчистка снега в Ижевске пройдет по ул. Димитрова от ул. Майская по пер. Северный, а также по ул. Халтурина и ул. 50 лет Пионерии с 20:00 до 6:00, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В ночь с 9 на 10 января с 20:00 до окончания работ будет очищаться ул. Щорса, а по ул. Телегина работы продлятся с 20:00 до 6:00. 9 января с 9:00 до окончания работ планируется уборка снега на ул. Нагорной, а 10 января с 9:00 до окончания работ — на ул. Баранова.

Также 10 января с 9:00 до 17:00 будет проводиться очистка ул. Кунгурцева. В ночь с 11 на 12 января с 20:00 до 6:00 будут очищены ул. Западная, ул. Загородная, ул. Нагорная и ул. Фалалеева.

Анастасия Лопатина