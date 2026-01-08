В Перми начали перекрывать движение перед Чусовским мостом

В Перми стали ночью перекрывать проезд под железнодорожным путепроводом перед Чусовским мостом. Как уточняет краевой Минтранс, это связано с подготовительными работами по предстоящему демонтажу балки ж/д моста, которая сейчас мешает сквозному проезду автомобилей на новый мост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работы будут проводиться ночью 8, 9, 10 и 11 января – с 1:00 до 5:00. На этот период участок дороги закрывается для движения транспорта. Легковой транспорт может объехать участок по организованному временному проезду. Ночные автобусы будут двигаться по расписанию – их будут пропускать по основному ходу дороги.