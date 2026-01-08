Скончался бывший замминистра экономики Башкирии Вадим Утяшев

На 48-м году жизни скоропостижно скончался бывший заместитель министра экономики Башкирии и экс-руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Вадим Утяшев. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров. «Работал с ним вместе когда создавали в республике Центр инноваций социальной сферы, много сделавший для поддержки социальных предпринимателей. Интеллигентный, выдержанный, доброжелательный»,— написал господин Ахмадинуров.

Вадим Утяшев родился 22 сентября 1978 года. Окончил Московский государственный университет коммерции, кандидат экономических наук.

