Ограничения в аэропорту Волгограда задержали около 20 рейсов
Из-за вечерних и ночных ограничений в аэропорту Волгограда задерживаются около 20 рейсов. Опаздывают самолеты из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Самары, следует из данных онлайн-табло аэропорта Гумрак.
Фото: Официальный сайт Международного аэропорта Волгоград
Некоторые самолеты отправлены на запасные аэродромы. Несколько рейсов отложили более чем на 14 часов.
В третий раз за вечер ограничения в аэропорту Волгограда были введены накануне, 7 января, за 10 минут до полуночи. По сообщению Росавиации, небо открыли сегодня около 8 утра.