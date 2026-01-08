Ограничения в аэропорту Волгограда задержали около 20 рейсов

Из-за вечерних и ночных ограничений в аэропорту Волгограда задерживаются около 20 рейсов. Опаздывают самолеты из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Самары, следует из данных онлайн-табло аэропорта Гумрак.

Фото: Официальный сайт Международного аэропорта Волгоград

Некоторые самолеты отправлены на запасные аэродромы. Несколько рейсов отложили более чем на 14 часов.

В третий раз за вечер ограничения в аэропорту Волгограда были введены накануне, 7 января, за 10 минут до полуночи. По сообщению Росавиации, небо открыли сегодня около 8 утра.

Марина Окорокова