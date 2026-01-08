Пермская нефтяная компания вышла из нефтедобывающего актива

ООО «УНК-Пермь» (Уральская нефтяная компания, г. Чайковский, Пермский край) вышло из состава участников ООО «Тулымнефть», говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 декабря 2025 года. В ООО компании принадлежало 99%, ее долю выкупил гендиректор «Тулымнефти» Андрей Ещенко, который тем самым консолидировал 100% долей.

Кроме того, ООО «Тулымнефть» изменило основной вид детальности: с добычи нефти и газа – на торговлю твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Основным активом ООО «Тулымнефть» была лицензия Роснедр на право разведки и добычи нефти и газа в Лысьвенском участке. Запасы на этом участке Роснедра оценивали как А+. Лицензия действовала с 2012 года, ее срок истек 16 декабря 2025 года. ООО «Тулымнефть» операционную деятельность не вело, ее финансовые показатели были нулевыми.

ООО «УНК-Пермь» занимается добычей нефти, 100% принадлежит пермскому девелоперу Геннадию Кузнецову. Выручка ООО в 2024 году – 2 млрд руб., чистая прибыль - 171 млн руб.