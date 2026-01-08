В США после убийства женщины в Миннеаполисе начались протесты

В Миннеаполисе начались протесты после того, как сотрудники миграционной службы США (ICE) застрелили женщину. Minnesota Public Radio передает, что на улицы вышли несколько тысяч человек.

На месте убийства 37-летней Рене Гуд появился мемориал, куда жители Миннеаполиса приносят свечи и цветы. Протестующие собираются в нескольких районах города. Они скандируют имя погибшей. Некоторые из них держат в руках плакаты с надписью «ICE прочь».

Сотрудники пограничного контроля США начали задержания. Директор средней школы имени Рузвельта сообщил, что вооруженные сотрудники службы зашли на территорию учебного заведения и задержали нескольких человек.

В ближайшее время акции протеста анонсированы в Нью-Йорке, Майами и Новом Орлеане.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей осудил убийство Рене Гуд и потребовал ICE «убираться к черту». Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что любая смерть — трагедия. При этом действия сотрудника ICE она назвала оправданными. По словам президента США Дональда Трампа, женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле.