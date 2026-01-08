Аэропорт Сочи и Геленджика приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Дополнительные временные ограничения также введены в аэропорту Геленджика. Как напомнила Росавиация, согласно действующим правилам аэропорт принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.

Аналогичные ограничения почти пять часов продолжают действовать в аэропорту Волгограда. Примерно в 23:00 мск 7 января в аэропорту Краснодара также были введены дополнительные временные ограничения.

В ночь на 8 января угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой, Воронежской, Пензенской областях, Ставропольском крае.